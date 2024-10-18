"Думаю, что в матче "Спартак" - "Краснодар" стоит ждать хорошей игры и много голов. "Спартаку" сейчас некуда деваться — команда в турнирной таблице выглядит не очень. Поэтому им нужна только победа. Если "Спартак" выиграет, то вступает в борьбу за чемпионство. А если проиграет, до свидания. Но мне кажется, что в этом матче будет ничья", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Завтра, 19-го октября, московский "Спартак" примет на своем поле "Краснодар" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками. Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице с 27-ю очками в своем активе.
Напомним, что команда Деяна Станковича досрочно заняла первое место в группе A Кубка России и обеспечила для себя выход в плей-офф турнира, где сыграет с "Ростовом". "Быки" в 5-ти турах набрали 9 туров, южане играют в одном квартете с грозненским "Ахматом", московским ЦСКА и "Пари НН".
Последняя встреча команд состоялась в мае этого года, в 28-м туре чемпионата России сезона-2023/2024. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых, забитым мячом отметился полузащитник Роман Зобнин.
Канчельскис: если "Спартак" проиграет "Краснодару", то попрощается с чемпионством
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"