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Эдуард Мор - о поражении "Ахмата": кого тогда обыгрывать, если не "Факел"?

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Известный в прошлом российский футболист Эдуард Мор высказался о матче, в котором "Ахмат" уступил дома "Факелу".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча 12-го тура РПЛ прошла в пятницу в Грозном и завершилась победой воронежского коллектива со счетом 3:2. Гости смогли вырвать победу в компенсированное к матчу время, при этом "Факел" играл в меньшинстве.

- Победа "Факела" была крайне неожиданной. Я был уверен, что "Ахмат" дома выиграет. Это команда, которая не побеждала в нынешнем сезоне. Кого тогда обыгрывать, если не "Факел"? Но "Ахмат" хорошо смотрелся до второго пропущенного гола. Воронежцы проявили характер и выиграли, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

На данный момент в копилке "Факела" 10 очков, клуб располагается на 13-й строчке в РПЛ. "Ахмат" с шестью баллами занимает последнее место в чемпионате России.

Эдуард Мор Ахмат Факел
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