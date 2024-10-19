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Экс-игрок "Ростова" Сухомлинов считает Карпина лучшим тренером России

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Максим Сухомлинов, ранее выступавший за "Ростов", считает наставника донской команды Валерия Карпина лучшим российским тренером на данный момент.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Запомнил Карпина как открытого человека. Мы встретились с ним в одном ростовском баре, когда я уже выступал за другой клуб. Поговорили о моей карьере, и в конце он пожелал мне успехов.

Для меня Карпин на сегодняшний день - лучший тренер России, - передает слова бывшего игрока "Ростова" "РБ Спорт".

"Ростов" после 11 туров в этом сезоне набрал 12 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице. Сегодня, 19 октября, "Ростов" Карпина в гостях встретится с "Пари НН", начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Карпин работает в клубе с 2017 года. Также специалист возглавляет национальную сборную России.

Данила Сухомлинов Валерий Карпин Ростов
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