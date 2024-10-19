- Батракова начали возносить, но надо подождать пару лет. Если обретёт стабильность, будет заслуживать внимания. В советское время так было. А у нас сейчас два-три матча удачных сыграл - и уже звезда, - передает слова Шавло "Чемпионат".
Батраков является воспитанником "Локомотива", текущий сезон является для него первым во взрослом футболе. В 11 матчах чемпионата России 19-летний футболист забил семь голов и отдал шесть ассистов.
Трудовой договор игрока с "железнодорожниками" действует до 2027 года, рыночная стоимость Батракова оценивается в пять миллионов евро.
Шавло: Батракова начали возносить, но надо подождать пару лет
Сергей Шавло, в прошлом российский футболист, призвал не восхвалять полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"