Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
14:00
РостовНе начат
Спартак
16:30
КраснодарНе начат
Химки
16:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
17:00
РодинаНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
17:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
14:30
Вест ХэмНе начат
Саутгемптон
17:00
ЛестерНе начат
Ньюкасл
17:00
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БрентфордНе начат
Фулхэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ипсвич
17:00
ЭвертонНе начат
Борнмут
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
15:00
ЭспаньолНе начат
Осасуна
17:15
БетисНе начат
Жирона
19:30
Реал СосьедадНе начат
Сельта
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
16:00
ПармаНе начат
Дженоа
16:00
БолоньяНе начат
Милан
19:00
УдинезеНе начат
Ювентус
21:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
16:30
АйнтрахтНе начат
Боруссия М
16:30
ХайденхаймНе начат
Фрайбург
16:30
АугсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
БохумНе начат
Бавария
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
18:00
РеннНе начат
Сент-Этьен
20:00
ЛансНе начат
ПСЖ
22:00
СтрасбургНе начат

Шавло: Батракова начали возносить, но надо подождать пару лет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сергей Шавло, в прошлом российский футболист, призвал не восхвалять полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Батракова начали возносить, но надо подождать пару лет. Если обретёт стабильность, будет заслуживать внимания. В советское время так было. А у нас сейчас два-три матча удачных сыграл - и уже звезда, - передает слова Шавло "Чемпионат".

Батраков является воспитанником "Локомотива", текущий сезон является для него первым во взрослом футболе. В 11 матчах чемпионата России 19-летний футболист забил семь голов и отдал шесть ассистов.

Трудовой договор игрока с "железнодорожниками" действует до 2027 года, рыночная стоимость Батракова оценивается в пять миллионов евро.

Сергей Шавло Алексей Батраков Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится