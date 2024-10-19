Бывший футболист сборной СССР и России рассказал, что во время выступлений в Германии и Австрии после игр в центре раздевалки всегда стоял ящик пива, и его одноклубники выпивали по две бутылки.
"Футболисты же бутылки по две выпивали и никаких проблем у них не возникало. Если человек станет после игры по бокалу пить, а в следующем туре три забивать, я ему сам это пиво буду приносить. Другое дело, что не стал бы рекламировать какие-то вещи - молодежь ведь берет пример со спортсменов", - сказал Черчесов.
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков в интервью проекту "СБГ шоу" признался, что может выпить по два бокала пива после матчей. Позже его слова прокомментировал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев, который отметил, что в мире распространена практика восстановления водного баланса с помощью пива.
Источник: "Спорт Экспресс"
Черчесов - о словах Глушенкова про пиво: не стал бы рекламировать - молодежь ведь берет пример со спортсменов
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на слова Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.
Фото: РФС