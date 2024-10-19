"Контракт ещё не подписан, но матч состоится 19-го числа следующего месяца. Игра пройдёт в Волгограде", - сказал Фаталлаха.
На октябрьских сборах российская команда не проводила товарищеских матчей, потому что не удалось найти соперников. Сообщалось, что подопечные Валерия Карпина должны были сыграть со сборной Пакистана, но матч так и не состоялся. В 2024 году Сборная России сыграла с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0) и с национальной командой Вьетнама (3:0).
Напомним, в 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российскую сборную от участия в международных турнирах.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: сборная России сыграет товарищеский матч с Сирией 19 ноября
Менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах сообщил, что товарищеский матч между сборной России и сирийской командой пройдет 19 ноября в Волгограде.
Фото: РФС