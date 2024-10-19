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Юран: не против иностранцев, но печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры

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Российский тренер Сергей Юран высказался о иностранных тренерах в Российской-Премьер-Лиги.
Фото: РФС
"Сейчас почему-то мы вектор сделали на иностранных тренеров. Я не против иностранцев, но печально, что в России работают посредственные иностранные тренеры. Самоуважение должно быть", - сказал Юран.

Отметим, на данный момент в Российской Премьер-Лиги работают шесть иностранных специалистов. Места в московских клубах "Спартак", ЦСКА и "Динамо" получили соответственно серб Деян Станкович, его соотечественник Марко Николич и чешский тренер Марцел Личка. После увольнения из "Пари НН" серба Саши Илича его место занял белорус Виктор Гончаренко, работавший до этого в "Урале" и других российских клубах.

Бывший член тренерского штаба "Спартака", успевший поруководить красно-белыми, Владимир Слишкович возглавил "Оренбург", где до этого также был иностранный тренер Давид Деограсия. В подмосковных "Химках" после выхода команды в РПЛ вместо Андрея Талалаева пригласили испанского специалиста Франка Артигу.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Юран
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