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"Факел" обратится в ЭСК РФС по двум спорным эпизодам в матче с "Ахматом"

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Воронежский "Факел" обратится в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 12-го тура РПЛ с "Ахматом" (3:2).
Фото: ФК "Факел"
Матч прошел в пятницу в Грозном, главным арбитром встречи был Владислав Безбородов. На 50-й минуте нападающий "Факела" Алексей Каштанов получил удар по ноге в штрафной грозненцев. Рефери не стал назначать пенальти, в воронежском клубе считают, что в этом эпизоде команда должна была получить право на одиннадцатиметровый.

Второй спорный эпизод случился на 32-й минуте, когда по мнению Безбородова игрок "Факела" Игорь Калинин нарушил правила, был назначен штрафной удар, после которого "Ахмат" забил один из своих голов.

Воронежский "Факел" смог добиться победы 3:2, несмотря на полученную красную карточку в концовке матча. Воронежская команда после 12 туров занимает 13 место, набрав 10 очков.

Источник: "Спорт Экспресс"

Факел Ахмат
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