"Легионер - cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА. Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером", - сказал Прокопец.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Зенит" хочет натурализовать своего бразильского защитника Дугласа Сантоса. По его информации, над этим вопросом работа ведется уже несколько месяцев. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев не стал комментировать появившуюся информацию, призвав ориентироваться только на официальную информацию пресс-службы.
Напомним, Дуглас Сантос перешел в "Зенит" из немецкого "Гамбурга" в июле 2029 года. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец пять раз становился чемпионом России, столько же побеждал в Суперкубке и дважды в Кубке России. На счету Сантоса 198 матчей и семь забитых мячей. Сейчас он является капитаном команды.
Источник: "Чемпионат"
Юрист Прокопец: игрок "Зенита" Сантос останется в статусе легионера в РПЛ, даже если получит гражданство РФ
Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что защитник "Зенита" Дуглас Сантос останется в статусе легионера в РПЛ, даже если получит гражданство России.
Фото: ФК "Зенит"