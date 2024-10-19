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Овчинников: из молодого поколения Галактионов наиболее прогрессивный российский тренер

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Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников оценил тренерскую работу наставника "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Очень яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол он хочет играть, как должен развиваться клуб. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер", - сказал Овчинников.

Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" в ноябре 2022 года, до этого она работал в "Пари Нижнем Новгороде", "Ахмате", а также тренировал молодежные команды сборной. В текущем сезоне "железнодорожники" под его руководством за 11 туров набрали 27 очков и идут на третьем месте в турнирной таблице.

Следующий матч красно-зеленые проведут с подмосковными "Химками" в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча состоится в эту субботу, 19 октября, на стадионе "Химки Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Источник: Sport24

Михаил Галактионов
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