"Очень яркая личность в тренерском цехе. Он понимает, в какой футбол он хочет играть, как должен развиваться клуб. Из молодого поколения это наиболее прогрессивный российский тренер", - сказал Овчинников.
Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" в ноябре 2022 года, до этого она работал в "Пари Нижнем Новгороде", "Ахмате", а также тренировал молодежные команды сборной. В текущем сезоне "железнодорожники" под его руководством за 11 туров набрали 27 очков и идут на третьем месте в турнирной таблице.
Следующий матч красно-зеленые проведут с подмосковными "Химками" в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча состоится в эту субботу, 19 октября, на стадионе "Химки Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Источник: Sport24
Овчинников: из молодого поколения Галактионов наиболее прогрессивный российский тренер
Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников оценил тренерскую работу наставника "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"