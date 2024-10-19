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Главный тренер "Химок" Артига объяснил попадание Джикии в стартовый состав на матч с "Локомотивом"

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Главный тренер "Химок" Франк Артига объяснил попадание центрального защитника Георгия Джикии в стартовый состав на матч с "Локомотивом".
Фото: ФК "Химки"
'Что касается выхода Джикии в стартовом составе, всё просто объясняется. Фаринья получил повреждение после игры в сборной, а Джикия тренируется с нами месяц и более чем готов. На пару с Филиным они хорошо помогут сыграть нам эту игру", - цитирует Артигу "Матч ТВ".

Сегодня, 19-го октября, подмосковные "Химки" примут на своем поле московский "Локомотив" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 11-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. "Железнодорожники" занимают третье место с 27-ю очками в своем активе.

Георгий Джикия перешел в подмосковный клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В текущем сезоне центральный защитник сыграл в 2-х встречах и не отметился результативными действиями.

Химки Франк Артига Георгий Джикия Локомотив
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