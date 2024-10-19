"Химки" до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года", - цитирует Еремякина Sport24.
Полузащитник Лукас Вера перешел в "Химки" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно за 1 миллион евро, в текущем сезоне аргентинец провел за подмосковный клуб во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 11-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков.
Президент "Оренбурга" Еремякин: "Химки" до сих пор не выплатили нам за трансфер Веры
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что "Химки" до сих пор не выплатили сумму за трансфер Лукаса Веры.
Фото: ФК "Химки"