"Мы играли в замаскированные 3-5-2. Мы провели первый тайм не на своём уровне. Надо отдать должное "Краснодару". Они отлично сыграли. В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после. Болельщик всегда прав", - цитирует Станковича "Чемпионат".
Сегодня, 19-го октября, московский "Спартак" на своем поле проиграл "Краснодару" в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина (автогол).
После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 19 набранных очков. Благодаря сегодняшней победе, "Краснодар" вновь возглавил турнирную таблице и имеет в своем активе 30 очков. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Пари НН".
Станкович - о поражении от "Краснодара": это не конец света, надо отдать должное сопернику
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о поражении от "Краснодара" в 12-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Спартак"