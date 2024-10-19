"Очень понравился настрой, вышли играть на победу. Очень энергичное начало. Отличное движение, много голевых моментов. У Сперцяна уже к 15 минуте было 150 спринтов на максимальных ускорениях. Да, допустили ряд небрежностей. Большая победа для нас", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
Сегодня, 19-го октября, московский "Спартак" на своем поле проиграл "Краснодару" в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина (автогол).
После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 19 набранных очков. Благодаря сегодняшней победе, "Краснодар" вновь возглавил турнирную таблице и имеет в своем активе 30 очков. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Пари НН".
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Спартаком"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о победе над "Спартаком" в 12-м туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Краснодар"