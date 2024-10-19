- Сегодня мы провели очень стабильный матч. Повезло, что забили. После этого начали контролировать игру. "Локомотив" для меня — лучшая команда в лиге, у них лучшие игроки. Но сегодня наша команда заслужила победу.
Сегодня, 19 октября, подмосковные "Химки" принимали на своем поле "Локомотив" в рамках 12-го тура РПЛ. Матч завершился победой команды Франка Артиги со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал нападающий Зелимхан Бакаев. Таким образом красно-черные прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию. Последний раз в чемпионате России "Химки" побеждали 3 августа.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Химок" Артига: "Локомотив" - лучшая команда в РПЛ
Наставник "Химок" Франк Артига поделился мыслями после победы над "Локомотивом" в 12-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Химки"