"Кордоба сказал, что обожает такие матчи с большими соперниками. Он у нас, он наш игрок. Мы хотим сохранить его. Есть шансы, что он уйдет, но есть шансы, что может остаться", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба был признан лучшим игроком матча 12-го тура РПЛ против московского "Спартака" (3:0) несмотря на то, что не отличился на поле результативными действиями.
Кордоба защищает цвета "быков" с июля 2021 года. Его нынешний контракт с краснодарским клубом истекает летом 2025-го. В текущем сезоне 31-летний колумбийский форвард провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
Главный тренер "Краснодара" Мусаев: есть шансы, что Кордоба уйдет зимой, но есть шансы, что может остаться
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев не хочет, чтобы нападающий Джон Кордоба покидал команду.
Фото: ФК "Краснодар"