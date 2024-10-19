"Эяд успешно перенес операцию. Сейчас он занимается восстановлением здоровья", - приводит слова агента "Чемпионат".
Эяд Эль-Аскалани, играющий на позиции защитника, присоединился к "Ростову" в феврале этого года. В текущем сезоне 19-летний египтянин принял участие лишь в двух матчах за ростовчан в РПЛ и одной игре Кубка России, провел на поле 124 минуты и не отметился голевыми действиями. Игрок получил разрыв крестообразной связки колена в 8-м туре чемпионата страны против "Краснодара" (0:2).
Агент защитника "Ростова" Эль-Аскалани: Эяд успешно перенес операцию
Агент Харуна Абу, работающий с защитником "Ростова" Эядом Эль-Аскалани рассказал о состоянии игрока после травмы.
Фото: социальные сети игрока