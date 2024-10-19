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Агент защитника "Ростова" Эль-Аскалани: Эяд успешно перенес операцию

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Агент Харуна Абу, работающий с защитником "Ростова" Эядом Эль-Аскалани рассказал о состоянии игрока после травмы.
Фото: социальные сети игрока
"Эяд успешно перенес операцию. Сейчас он занимается восстановлением здоровья", - приводит слова агента "Чемпионат".

Эяд Эль-Аскалани, играющий на позиции защитника, присоединился к "Ростову" в феврале этого года. В текущем сезоне 19-летний египтянин принял участие лишь в двух матчах за ростовчан в РПЛ и одной игре Кубка России, провел на поле 124 минуты и не отметился голевыми действиями. Игрок получил разрыв крестообразной связки колена в 8-м туре чемпионата страны против "Краснодара" (0:2).

Эяд Эль-Аскалани Ростов
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