"Думаю, Кордоба — фаворит! Он стабильно выступает в каждом сезоне, он поопытнее. Выступает за сборную. На протяжении нескольких сезонов в России подтверждает свой класс. Батраков из "Локо" — молодой парень. Неизвестно, как психологически он проведёт весь сезон.
Глушенков никогда не отличался бомбардирскими качествами в предыдущих клубах. "Зенит" — команда более квалифицированная, больше мастеровитых футболистов, но.. Посмотрим! Отдам предпочтение Кордобе", - приводит слова Юрана Legalbet.
На данный момент список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 возглавляют полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков и полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков. На их счету по 7 забитых голов. Далее с 6 забитыми голами следуют нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев, нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде, нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку.
Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с июля 2021 года. За это время 31-летний колумбийский футболист принял участие в 96 матчах, которых забил 51 гол.
Юран: думаю, Кордоба - фаворит бомбардирской гонки РПЛ
Футбольный тренер Сергей Юран предположил, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"