"Академия помогает бывшим футболистам найти себя в управленческом направлении. Например, мы запустили программу переквалификации, то есть дипломы, и по футбольному менеджменту. Сейчас у нас начал проходить обучение Антон Шунин. Он выбрал не тренерство, а пошел к нам в направление подготовки специалистов на футбольный менеджемнт, футбольным управленцем", - приводит слова Барановой "РБ Спорт".
1 июля истёк срок действия контракта между Антоном Шуниным и московским "Динамо". Руководство бело-голубых не захотело продлевать соглашение с 37-летним голкипером, и Шунин вышел на рынок свободных агентов. С тех пор вратарь остаётся без команды, но о завершении карьеры профессионального футболиста он ещё не объявлял.
Антон Шунин выступал за московское "Динамо" с 2007 по 2024 года. За это время он принял участие в 366 матчах (из которых 125 было отыграно "на ноль") и пропустил в общей сложности 408 мячей. Кроме того, на его счету 15 игр в составе сборной России.
Антон Шунин стал учиться в Академии РФС на футбольного менеджера
Руководитель Академии Российского футбольного союза Ирина Баранова рассказала, что экс-голкипер московского "Динамо" Антон Шунин начал обучение по программе футбольного менеджмента.
Фото: ФК "Динамо" Москва