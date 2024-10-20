"Я только приветствую такой шаг. Сантос играет за "Зенит" уже 5 лет. Самый стабильный, надежный, грамотный игрок команды, человек, который много лет добросовестно делает свое дело. Недаром капитан. Если бразилец хочет гражданство, — ради Бога. Он заслуживает его больше, чем кто-то другой из иностранцев. И не для того, чтобы играть за сборную России, для каких-то привилегий. Может, просто человек определился и решил остаться в России жить", - приводит слова Чухлова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нескольких месяцев назад была запущена процедура по оформлению для капитана петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса гражданства Российской Федерации.
Бразильский футболист выступает в составе клуба из Санкт-Петербурга с июля 2019 года. С тех пор защитник принял участие в 198 матчах, в которых забил 7 голов, отдал 33 голевые передачи, получил 15 жёлтых карточек. Действующее соглашение между 30-летним футболистом и чемпионами страны рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа Сантоса в 12 млн евро.
Ветеран "Зенита" Чухлов: если Сантос хочет российское гражданство - ради Бога
Бывший нападающий ленинградского "Зенита" Борис Чухлов поделился своим мнением о возможном предоставлении капитану сине-бело-голубых Дугласу Сантосу российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"