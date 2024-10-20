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Овчинников - о натурализации Сантоса: дотянул до 30 лет, чтобы в армию не замели

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Российский тренер Валерий Овчинников поделился своим мнением о возможном получении бразильским защитником петербургского "Зенита" Дугласом Сантосом гражданства России.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не вижу в этом чего-то положительного, потому что, когда он закончит с футболом, он уедет к себе в Бразилию. Ему уже 30 лет, в армию нельзя, но добровольцем может записаться. А то до 30 лет дотянул, чтобы в российскую армию не замели. Я считаю, что это не самый лучший вариант – всем им давать российское гражданство. С точки зрения сборной, надо заниматься своими игроками, надо их готовить", - приводит слова Овчинникова Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что последние месяцы идёт процедура оформления для бразильского защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса гражданства Российской Федерации. Сообщается, что этот вопрос практически наверняка будет решён, после чего 30-летний капитан сине-бело-голубых может быть в сборную России.

Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с июля 2019 года. С тех пор он 198 раз появился на поле и отметился 7 голами и 33 результативными передачами. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Зенит Дуглас Сантос Валерий Овчинников
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