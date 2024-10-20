"Я назвал бы Абену MVP игры с "Ростовом". Тогда он был на уровне "Спартака"? Сегодня он ошибся, да. Играя против лучшего форварда РПЛ. И сразу не соответствует? Эксперты лучше знают, наверное, но у меня свое мнение на этот счет. Тут не надо ходить вокруг да около. Хотел ли я его здесь видеть? Да, я хотел, чтобы его купили. Он прекрасный парень и большой профи. Не позволю атаковать его или кого-то еще из команды", - приводит слова Станковича "СЭ".
Миенти Абена был куплен московским "Спартаком" в августе 2024 года у венгерского "Ференцвароша" за 1,2 млн евро. Его действующее соглашение с кдубом рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне суринамский защитник в составе красно-белых принял участие в 8 играх, в которых получил 1 жёлтую карточку.
19 октября Абена вышел в стартовом составе "Спартака" на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром". После его ошибки "быки" в конце первого тайма забили второй гол, и в перерыве 29-летний футболист был заменён.
Станкович: я хотел, чтобы купили Абену - он прекрасный парень и большой профи
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после проигранного матча с "Краснодаром" ответил на вопрос, соответствует ли Миенти Абена уровню команды.
Фото: ФК "Спартак"