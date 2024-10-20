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Защитник ЦСКА Мойзес: понимали, что в матче с махачкалинским "Динамо" у нас будут дополнительные трудности в виде поля

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Защитник "армейцев" Мойзес высказался после минимальной победы над махачкалинским "Динамо" в 12-м туре чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча прошла 19 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0, автором победного гола стал форвард Тамерлан Мусаев.

- Прекрасно понимали, что в матче у нас будут дополнительные трудности в виде поля. Было сложно контролировать, разыгрывать, распасовывать… Матч свелся к игре за второй этаж. Осознавали, что неважно, красивый ли футбол мы продемонстрируем. Самое важное — забрать три очка и вернуться домой, - передает слова Мойзеса "Матч ТВ".

ЦСКА имеет в своем активе 23 балла и располагается на четвертой строчке, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет в семь очков. 26 октября в рамках 13-го тура РПЛ "армейцы" при своих болельщиках сыграют против "Факела".

Мойзес Барбоза ЦСКА
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