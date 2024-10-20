- Качественный полузащитник. Но один в поле не воин. У него нет партнеров соответствующего уровня. Сложно в одиночку тащить команду, на его фоне многие проседают, - передает слова Юрана "СЭ".
19 октября "Спартак" при своих болельщиках с крупным счетом уступил "Краснодару" (0:3). В активе красно-белых осталось 19 очков и шестая строчка в турнирной таблице. "Краснодар" с 30 баллами возглавляет РПЛ.
Барко перебрался в столичную команду минувшим летом, подписав с клубом трехлетний контракт. На счету 25-летнего футболиста 11 матчей в РПЛ и пять забитых мячей. Также аргентинец сделал четыре ассиста на партнеров.
"Один в поле не воин". Юран высказался о полузащитнике "Спартака" Барко
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.
Фото: Официальный сайт РПЛ