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"Один в поле не воин". Юран высказался о полузащитнике "Спартака" Барко

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Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Качественный полузащитник. Но один в поле не воин. У него нет партнеров соответствующего уровня. Сложно в одиночку тащить команду, на его фоне многие проседают, - передает слова Юрана "СЭ".

19 октября "Спартак" при своих болельщиках с крупным счетом уступил "Краснодару" (0:3). В активе красно-белых осталось 19 очков и шестая строчка в турнирной таблице. "Краснодар" с 30 баллами возглавляет РПЛ.

Барко перебрался в столичную команду минувшим летом, подписав с клубом трехлетний контракт. На счету 25-летнего футболиста 11 матчей в РПЛ и пять забитых мячей. Также аргентинец сделал четыре ассиста на партнеров.

Сергей Юран Спартак Эсекьель Барко
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