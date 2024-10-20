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Нападающий "Краснодара" Кордоба: рано говорить о чемпионстве

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Форвард "Краснодара" Джон Кордоба после победы над "Спартаком" ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды.
Фото: ФК "Краснодар"
В субботу "Краснодар" в гостях одолел "Спартак" в 12-м туре РПЛ, забив три безответных мяча.

- Мы играем как одно целое, как команда. Это самое важное, что даёт результаты. Не хочу говорить о чемпионстве. Мы идём от игры к игре. Пока рано что-то говорить, надо делать свою работу. Мы хорошо играем, заслуживаем побеждать. Идём дальше, - передает слова колумбийского форварда "Чемпионат".

"Краснодар" благодаря вчерашней победе вернул себе лидерство в РПЛ, "быки" опережают идущий вторым "Зенит" на одно очков. В следующем туре коллектив Мурада Мусаева в гостях сыграет против "Крыльев Советов", матч пройдет 28 октября, старт игры запланирован на 18:30 мск.

31-летний Кордоба провел в текущем сезоне восемь игр и забил шесть голов. Контракт футболиста с клубом истекает следующим летом.

Джон Кордоба Краснодар Спартак
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