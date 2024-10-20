"Честно говоря, я не ожидал, что Абена выйдет в старте на матч с "Краснодаром" — до паузы он смотрелся очень плохо. Видно, что еще не адаптировался, пока что он смотрится хуже всех. И в итоге этот матч показал, что сейчас Абена — не игрок старта", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро и подписал контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 1 миллион евро.
После 12-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 набранных очков.
Мостовой: сейчас Абена — не игрок стартового состава "Спартака"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о защитнике московского "Спартака" Миенти Абене.
Фото: ФК "Спартак"