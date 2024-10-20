"Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно", - цитирует да Силву "СЭ".
Сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, национальная команда Анголы занимает 85-е место из 211-ти.
Ранее сообщалось, что в ноябрьскую международную паузу команда Валерия Карпина может провести товарищеские матчи с Сирией и Брунеем. Напомним, что в октябре РФС не смог найти соперника для сборной России - национальная команда провела открытую тренировку для болельщиков, а после игроки отправились в расположение клубов.
В Анголе заявили о желании сыграть с Россией в 2025 году
Государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: сборная России по футболу