Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Шинник
0 - 3 0 3
Балтика2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Атлетико
17:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
19:30
ХетафеНе начат
Барселона
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен
Лечче
16:00
ФиорентинаНе начат
Венеция
16:00
АталантаНе начат
Кальяри
19:00
ТориноНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
УнионНе начат
Вольфсбург
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
16:00
ЛионНе начат
Тулуза
18:00
АнжеНе начат
Нант
18:00
НиццаНе начат
Осер
18:00
РеймсНе начат
Монпелье
21:45
МарсельНе начат

В Анголе заявили о желании сыграть с Россией в 2025 году

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: сборная России по футболу
"Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно", - цитирует да Силву "СЭ".

Сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, национальная команда Анголы занимает 85-е место из 211-ти.

Ранее сообщалось, что в ноябрьскую международную паузу команда Валерия Карпина может провести товарищеские матчи с Сирией и Брунеем. Напомним, что в октябре РФС не смог найти соперника для сборной России - национальная команда провела открытую тренировку для болельщиков, а после игроки отправились в расположение клубов.

Сборная Анголы Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится