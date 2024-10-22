"Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить. При этом что-то сказать про эти игры я не могу, я из другого поколения. Никогда не играл в подобное", - цитирует Аршавина "РИА Новости".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.
Форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Напомним, что после отстранения от тренировок с московским "Спартаком" Соболев активно играл в компьютерные игры. После перехода в "Зенит" сообщалось, что нападающему запретили в новом клубе проводить много времени в компьютерных играх.
Андрей Аршавин высказался об увлечении нападающего "Зенита" Александра Соболева компьютерными играми
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"