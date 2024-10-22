"Мне очень нравилось играть за такой большой клуб. Я сделал серьезный шаг в карьере. Перешел в топ-клуб, играл в еврокубках и выигрывал трофеи — Кубок и Суперкубок. Скажу честно, когда получил предложение из Питера, то не мог поверить в это, не ждал такого развития событий", - цитирует Маурисио "СЭ".
Маурисио перешел в петербургский "Зенит" из грозненского "Ахмата" летом 2016 года на правах свободного агента. Всего полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 192 матча и записал на свой счет 29 забитых мячей и 17 результативных передач. На данный момент бразилец выступает за бразильский "Атлетик", интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 200 тысяч евро.
Маурисио является обладателем Кубка и Суперкубка России в составе петербургского "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Маурисио: скажу честно, когда получил предложение из Питера, то не мог поверить в это
Бывший игрок "Зенита" Маурисио рассказал о переходе в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"