"Хотел бы когда-нибудь сыграть за сборную России? Да, конечно. Я уже давно здесь, так что почему бы и нет? Буду держать мысли об этой возможности у себя в голове", - сказал Са.
Виктор Са присоединился к "Краснодару" в феврале 2024 года, до этого он выступал за бразильский клуб "Ботафого". За "быков" бразилец сыграл 28 матчей, забил четыре гола и сделал шесть голевых передач. Контракт 30-летнего нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, гражданство России выдали бразильскому защитнику "Зенита" капитану Дугласу Сантосу. В петербургском клубе сообщили, что игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА.
Источник: Metaratings
Виктор Са: хотел бы когда-нибудь сыграть за сборную России
Бразильский нападающий "Краснодара" Виктор Са изъявил желание сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"