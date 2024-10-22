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Виктор Са: хотел бы когда-нибудь сыграть за сборную России

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Бразильский нападающий "Краснодара" Виктор Са изъявил желание сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Хотел бы когда-нибудь сыграть за сборную России? Да, конечно. Я уже давно здесь, так что почему бы и нет? Буду держать мысли об этой возможности у себя в голове", - сказал Са.

Виктор Са присоединился к "Краснодару" в феврале 2024 года, до этого он выступал за бразильский клуб "Ботафого". За "быков" бразилец сыграл 28 матчей, забил четыре гола и сделал шесть голевых передач. Контракт 30-летнего нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, гражданство России выдали бразильскому защитнику "Зенита" капитану Дугласу Сантосу. В петербургском клубе сообщили, что игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА.

Источник: Metaratings

Виктор Са Краснодар
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