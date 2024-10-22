"Если российское гражданство Сантоса пойдет на пользу "Зениту", то вперед. Отношение к натурализации футболистов? Ровное", - сказал Валуев.
Недавно капитан "Зенита" бразильский защитник Дуглас Сантос получил российское гражданство. В пресс-службе петербургского клуба сообщили, что игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА. Контракта Дугласа с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.
Сине-бело-голубые после 12 туров идет на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у лидера чемпионата "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Валуев: отношение к натурализации футболистов? Ровное
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о натурализации иностранных футболистов.
Фото: ФК "Зенит"