Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
0 - 1 0 1
Зенит2 тайм
Динамо Мх
18:30
СпартакНе начат
ЦСКА
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Милан
19:45
БрюггеНе начат
Жирона
22:00
СлованНе начат
Реал Мадрид
22:00
Боруссия ДНе начат
Штурм
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
ПСЖ
22:00
ПСВНе начат
Ювентус
22:00
ШтутгартНе начат
Арсенал
22:00
ШахтерНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат

Валуев: отношение к натурализации футболистов? Ровное

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о натурализации иностранных футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
"Если российское гражданство Сантоса пойдет на пользу "Зениту", то вперед. Отношение к натурализации футболистов? Ровное", - сказал Валуев.

Недавно капитан "Зенита" бразильский защитник Дуглас Сантос получил российское гражданство. В пресс-службе петербургского клуба сообщили, что игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА. Контракта Дугласа с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Сине-бело-голубые после 12 туров идет на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у лидера чемпионата "Краснодара".

Источник: "РБ Спорт"

Николай Валуев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится