Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
0 - 1 0 1
Зенит2 тайм
Динамо Мх
18:30
СпартакНе начат
ЦСКА
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Милан
19:45
БрюггеНе начат
Жирона
22:00
СлованНе начат
Реал Мадрид
22:00
Боруссия ДНе начат
Штурм
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
ПСЖ
22:00
ПСВНе начат
Ювентус
22:00
ШтутгартНе начат
Арсенал
22:00
ШахтерНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат

Сперцян: "Краснодар" стал сильнее, мы обыграли не только "Зенит", но и "Локомотив" на выезде

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Именно внутри, как команда. Мы профессионально относимся к своему делу и едины даже в тех матчах, где не получается. Мы обыграли не только "Зенит", но и "Локомотив" на выезде, который шел на первом месте", - цитирует Сперцяна Sport24.

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:0, забитыми мячами отметились: Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина (автогол). После 12-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и опережают петербургский "Зенит" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", отстающий от южан на три очка.

В понедельник, 28-го октября, команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в 13-м туре чемпионата России.

Краснодар Эдуард Сперцян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится