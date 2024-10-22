"Краснодар" стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Именно внутри, как команда. Мы профессионально относимся к своему делу и едины даже в тех матчах, где не получается. Мы обыграли не только "Зенит", но и "Локомотив" на выезде, который шел на первом месте", - цитирует Сперцяна Sport24.
В 12-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:0, забитыми мячами отметились: Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина (автогол). После 12-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и опережают петербургский "Зенит" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", отстающий от южан на три очка.
В понедельник, 28-го октября, команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в 13-м туре чемпионата России.
Сперцян: "Краснодар" стал сильнее, мы обыграли не только "Зенит", но и "Локомотив" на выезде
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"