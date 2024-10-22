"Расстроен результатом, потому что мы играли лучше "Зенита". Качество футбола было хорошее, думаю, что болельщики не были разочарованы. Единственное, нужно улучшать реализацию. Было хорошее давление, мы смело прессинговали "Зенит" на протяжении всего матча. Поверьте мне, не каждая команда на это способна, поэтому матч оставил двоякое впечатление", - приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".
Воронежский "Факел" 22 октября в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на своём стадионе встретился с петербургским "Зенитом". Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.
Это поражение стало для "Факела" пятым на групповом этапе. Свою единственную победу воронежцы одержали в 5-м туре, где побеждённым со счётом 1:0 оказался казанский "Рубин". Таким образом, набрав всего 3 очка, "Факел" занял последнее, четвёртое место в группе D и завершил своё выступление в текущем розыгрыше Кубка России.
Пятибратов - о поражении "Факела": расстроен результатом, мы играли лучше "Зенита"
Главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение своей команды от петербургского "Зента" в Кубке России сезона-2024/25 (0:1).
Фото: ФК "Факел"