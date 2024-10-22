"Конечно, матч сложился для нас непросто. До удаления была одна игра, но после удаления мы были вынуждены сесть в оборону. Я считаю, что наши ребята проявили себя хорошо в плане борьбы, в плане характера. Немного нам не хватило везения. После удаления у "Спартака" до конца матча оставалось где?то пять минут. Уже сил у нас не было, чтобы организовать последний штурм. Обидное поражение", — приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" 22 октября в Каспийске в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встретился с московским "Спартаком". Матч завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол был забит Даниилом Зориным.
За 6 туров дагестанский клуб набрал 8 очков и по итогам группового этапа занял третье место в группе А. Следовательно, команда Хасанби Биджиева продолжит своё выступление в Кубке России на стадии 1-го этапа 1/4 финала Пути регионов. Матчи этой стадии турнира запланированы на 26-8 ноября.
"Нам немного не хватило везения". Тренер "Динамо" Махачкала назвал обидным поражение от "Спартака"
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение свое команды от московского "Спартака" в Кубке России сезона-2024/25 (0:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала