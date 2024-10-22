Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
5 - 1 5 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Милан
3 - 1 3 1
БрюггеЗавершен
Жирона
1 - 0 1 0
Слован2 тайм
Реал Мадрид
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Штурм
0 - 1 0 1
Спортинг Лиссабон2 тайм
ПСЖ
0 - 1 0 1
ПСВ2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Штутгарт2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Шахтер2 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Болонья2 тайм

Источник: "Спартак" намерен в зимнее трансферное окно избавиться от Виллиана Жозе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, московский "Спартак" намерен в зимнее трансферное окно избавиться от 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что москвичи расстанутся с форвардом в том случае, если он не приведёт себя в форму. Руководству красно-белых не нравится, что вокруг футболиста ходят слухи о том, что он перешёл в московский клуб заработать и доиграть.

Виллиан Жозе был куплен "Спартаком" в июне 2024 года у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. Клуб и игрок заключили друг с другом двухлетний контракт. С момента своего перехода бразилец принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.

Источник: Vprognoze.ru

Спартак Виллиан Жозе Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится