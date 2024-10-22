Сообщается, что москвичи расстанутся с форвардом в том случае, если он не приведёт себя в форму. Руководству красно-белых не нравится, что вокруг футболиста ходят слухи о том, что он перешёл в московский клуб заработать и доиграть.
Виллиан Жозе был куплен "Спартаком" в июне 2024 года у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. Клуб и игрок заключили друг с другом двухлетний контракт. С момента своего перехода бразилец принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Источник: Vprognoze.ru
Источник: "Спартак" намерен в зимнее трансферное окно избавиться от Виллиана Жозе
По информации СМИ, московский "Спартак" намерен в зимнее трансферное окно избавиться от 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"