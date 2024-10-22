"Мы довольны тем, как он сегодня проявил себя на поле. Он провел хороший матч. Но у нас 23 футболиста, они все готовы играть. Очевидно, что кто?то не будет выходить. Мы рассчитываем на Дуарте, это наш футболист. Посмотрим, как он проявит себя в будущем", - приводит слова Сакича "Матч ТВ".
Алексис Дуарте выступает за московский "Спартак" с января 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 3 официальных матчах. Если ранее парагвайский защитник выходил на замену во втором тайме, то в матче с махачкалинским "Динамо" в Кубке России провёл все 90 минут. В итоге "Спартак" победил со счётом 1:0.
Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер "Спартака" не возражает против ухода из команды Дуарте, так как футболист не вписывается в игровую модель.
Тренер "Спартака": мы рассчитываем на Дуарте, сегодня мы довольны им
Тренер "Спартака" Ненад Сакич высказался о выступлении в составе московского клуба парагвайского защитника Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"