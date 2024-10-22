"Продолжается та же ситуация, что и была раньше. Вроде команда должна была выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш. Нам не хватает гола. Мы играли без нападающих. Номинальные полузащитники у нас играли в нападении. До штрафной всё делаем правильно, но в штрафной нам не хватает наконечника. Нам нужна более агрессивная линия нападения", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" 22 октября в Москве в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с ЦСКА. Матч завершился победой "армейцев" со счётом 1:0. Единственный гол в составе "армейцев" на 34-й минуте забил Секу Койта.
После этого матча в активе у "Ахмата" осталось 9 очков. На данный момент грозненский клуб занимает в группе С второе место, которое выводит в 1/4 финала Пути РПЛ, где придётся играть против петербургского "Зенита". Но команду Сергея Ташуева ещё может обойти "Краснодар", если завтра дома не проиграет нижегородскому "Пари НН". Тогда "Ахмат" продолжит своё выступление в Кубке России на 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов.
Ташуев: "Ахмат" должен был выигрывать, но ЦСКА больше повезло
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА в матче Кубка России сезона-2024/25 со счётом 0:1.
Фото: РФК "Ахмат"