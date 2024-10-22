Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
5 - 1 5 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Милан
3 - 1 3 1
БрюггеЗавершен
Жирона
2 - 0 2 0
СлованЗавершен
Реал Мадрид
5 - 2 5 2
Боруссия ДЗавершен
Штурм
0 - 2 0 2
Спортинг ЛиссабонЗавершен
ПСЖ
1 - 1 1 1
ПСВЗавершен
Ювентус
0 - 1 0 1
ШтутгартЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
ШахтерЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
БолоньяЗавершен

Ташуев: "Ахмат" должен был выигрывать, но ЦСКА больше повезло

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА в матче Кубка России сезона-2024/25 со счётом 0:1.
Фото: РФК "Ахмат"
"Продолжается та же ситуация, что и была раньше. Вроде команда должна была выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш. Нам не хватает гола. Мы играли без нападающих. Номинальные полузащитники у нас играли в нападении. До штрафной всё делаем правильно, но в штрафной нам не хватает наконечника. Нам нужна более агрессивная линия нападения", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".

Грозненский "Ахмат" 22 октября в Москве в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с ЦСКА. Матч завершился победой "армейцев" со счётом 1:0. Единственный гол в составе "армейцев" на 34-й минуте забил Секу Койта.

После этого матча в активе у "Ахмата" осталось 9 очков. На данный момент грозненский клуб занимает в группе С второе место, которое выводит в 1/4 финала Пути РПЛ, где придётся играть против петербургского "Зенита". Но команду Сергея Ташуева ещё может обойти "Краснодар", если завтра дома не проиграет нижегородскому "Пари НН". Тогда "Ахмат" продолжит своё выступление в Кубке России на 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов.

Сергей Ташуев Ахмат ЦСКА Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится