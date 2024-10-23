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Талалаев: у Абены не хватило качеств, чтобы зимой взять его в "Химки". Сейчас он играет в "Спартаке"

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Бывший наставник "Химок" Андрей Талалаев рассказал о не состоявшемся зимой трансфере в подмосковную команду защитника Миенти Абены.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы смотрели Абену зимой. "Химкам" предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в "Спартаке". Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Миенти Абена в августе 2024 года был выкуплен за 1,2 млн евро московским "Спартаком" у венгерского "Ференцвароша", где до этого работал нынешний главный тренер красно-белых Деян Станкович. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 1 млн евро. Контракт между красно-белыми и игроком сборной Суринама заключён на срок до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне после своего перехода в "Спартак" центральный защитник в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.

Химки Андрей Талалаев Спартак Балтика Миенти Абена Российские трансферы
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