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Семак - о скандировании про "Зенит": мы привыкли, сильных никто не любит

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал оскорбительные скандирования болельщиков других команд в адрес петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы уже привыкли, сильных никто не любит, поэтому мы занимаемся своей работой. Наши болельщики нас любят, а что касается скандирования, то это, я думаю, вопрос воспитания и культуры. Мы должны делать свою работу, что мы и делаем", - приводит слова Семака официальный сайт ФК "Зенит".

Накануне петербургский "Зенит" одержал пятую победу на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 и с первого места в группе D, набрав 16 очков, вышел в 1/4 финала Пути РПЛ. Там соперником петербуржцев по двухматчевому противостоянию, запланированному на ноябрь, станет либо "Краснодар", либо грозненский "Ахмат". Это станет известно сегодня вечером по завершению матча между "Краснодаром" и нижегородским "Пари НН".

Сергей Семак Зенит
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