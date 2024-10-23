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Экс-футболист Николаев: говорили, что трансфер Соболева в "Зенит" - неправильная затея. И так оно и есть

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Бывший нападающий петербургского "Зенита" Андрей Николаев прокомментировал выступление в составе сине-бело-голубых форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Изначально, даже когда он еще не переходил, а только разговоры об этом были, то говорили, что это неправильная такая затея. В принципе, как люди предполагали, так оно и есть. Это не супернападающий, плюс Соболев пришел в "Зенит" с негативом во всех отношениях. У него были шансы, причем их было немало, но ничего особенного он не показывал", - приводит слова Николаева "Спорт День за Днем".

Александр Соболев перешёл в петербургский "Зенит" в августе 2024 года. По сообщениям СМИ, сине-бело-голубые выплатили его бывшему клубу - московскому "Спартаку" - компенсацию за переход в размере 10 млн евро. 27-летний футболист и клуб подписали друг с другом трёхлетний контракт с возможностью продления срока его действия ещё на один год.

С момента своего перехода Соболев в составе своей новой команды принял участие в 8 официальных матчах, в которых один раз поразил ворота соперников, один раз отдал партнёру голевую передачу, два раза получил от судей жёлтые карточки.

Александр Соболев
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