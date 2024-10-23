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Талалаев: "Ахмат" превзошел ЦСКА по созданным голевым моментам

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Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев оценил игру грозненского "Ахмата" после проигранного матча с московским ЦСКА.
Фото: РФК "Ахмат"
"Мы смотрим те команды, которые гипотетически попадают в Путь регионов. Мы понимаем, что "Ахмат" нам ["Балтике"] может достаться. У команды сейчас не самый лучший период, но в Кубке они играют прилично, но нам еще предстоит провести матч с "Уралом". "Ахмат" в целом превзошел ЦСКА по созданным голевым моментам, но не реализовали их", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Грозненский "Ахмат" 22 октября в Москве в матче заключительного шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 сыграл против ЦСКА и уступил со счётом 0:1. На данный момент команда Сергея Ташуева занимает второе место в группе С, но может опуститься на третью строчку, если "Краснодар" у себя дома не проиграет свой матч нижегородскому "Пари НН".

В чемпионате России "Ахмат" за 12 туров набрал 6 очков (6 ничей и 6 поражений) и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Андрей Талалаев Ахмат Балтика
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