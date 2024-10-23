Вчера ЦСКА одолел "Ахмат" в шестом туре Кубка России, забив в ворота соперника один гол.
- То блеск, то треск. То на команду любо-дорого смотреть, то они играют инертно, пассивно. В целом команда на ходу: оборона играет хорошо, Пьянич в полузащите может выдать хороший пас, нужно поправить нападение. ЦСКА - на правильном пути, в РПЛ отстаем на четыре очка от тройки, но обязательно нагоним и будем бороться за призовое место, - передает слова Пономарева "Матч ТВ".
Коллектив Марко Николича в текущем сезоне заработал 14 баллов в группе Кубка России и гарантировал себе участие в плей-офф. В РПЛ ЦСКА в 12 турах набрал 23 очка и идет на четвертой позиции, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет семь очков.
В 13-м туре РПЛ ЦСКА дома примет воронежский "Факел", встреча пройдет 26 октября и начнется в 16:30 мск.
Пономарев - об игре ЦСКА: то блеск, то треск. В целом команда на ходу, на правильном пути
Владимир Пономарев, в прошлом выступавший за столичный ЦСКА, высказался о выступлении "армейцев" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ