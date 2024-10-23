- Предлагаю вспомнить последний тур и весь прошлый сезон. Если "Динамо" будет продолжать работать, идти тихой сапой, то может и побороться за титул. Почему нет? - передает слова Черышева "Матч ТВ".
На данный момент в активе столичной команды 23 очка и пятое место в турнирной таблице. В 13-м туре РПЛ "Динамо" на выезде встретится с "Химками", матч пройдет 27 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" до последнего тура боролось за золотые медали, но в заключительном матче чемпионата уступило "Краснодару" и в итоге заняло третье место.
Дмитрий Черышев: если "Динамо" продолжит идти тихой сапой, то может и побороться за чемпионство
Дмитрий Черышев, в прошлом выступавший за "Динамо", высказал свое мнение о перспективах бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ