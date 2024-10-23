"Мусаев умеет управлять футболистами, а главное — умеет объяснять. Он, набравшись опыта, обладает всеми этими качествами и может мотивировать своих игроков. "Краснодар" при нём играет, причём играет новыми красками. "Быки" показывают очень зрелищный футбол.
Оценивать его и работу всего тренерского штаба будем в конце сезона, но футбол Мусаева привлекательнее футбола Ивича", - приводит слова Белоуса Legalbet.
Владимир Ивич возглавлял "Краснодар" с 4 января 2023 года до 13 марта 2024 года. Под руководством сербского специалиста чёрно-зелёные в сезоне-2022/23 дошли до суперфинала Кубка России и заняли шестое место в чемпионате России. В следующем сезоне команда вылетела из Кубка России на стадии 1-го этапа 1/4 финала Пути регионов и на протяжении практически 19 туров лидировала в РПЛ.
Мурад Мусаев во второй раз возглавил "Краснодар" 14 марта 2024 года. Предыдущий сезон "быки" завершили на втором месте, уступив петербургскому "Зениту" одно очко. В нынешнем сезоне после 12 туров "Краснодар", набрав 30 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Зенит" на одно очко.
Белоус: футбол Мусаева в "Краснодаре" привлекательнее футбола Ивича
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус высказался об игре "Краснодара" под руководством Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"