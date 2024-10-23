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Сперцян: не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб

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Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян ответил, почему не рассматривает варианты с переходом в другую российскую команду.
Фото: ФК "Краснодар"
- Я вырос в "Краснодаре". Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни "Зенит", ни "Спартак", ни "Локомотив". Это принципиальная позиция. Европа - да. В России - только один клуб, - передает слова Сперцяна Sport24.

24-летний Сперцян является воспитанником краснодарского футбола. На счету атакующего игрока в общей сложности 126 за главную команду "Краснодара", в которых он забил 38 голов и сделал 27 голевых передач.

Контракт Сперцяна с "Краснодаром" действует до 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел в составе "быков" 12 матчей в РПЛ, записал на свой счет пять голов и дважды ассистировал партнерам.

"Краснодар" лидирует в текущем сезоне РПЛ, набрав в 12 турах 30 очков. В следующем матче РПЛ краснодарцы на выезде в Самаре сыграют против "Крыльев Советов", матч пройдет 28 октября.

Эдуард Сперцян Краснодар Спартак Зенит Локомотив
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