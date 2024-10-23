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Заварзин - о Станковиче: останется ли в "Спартаке" этот великий югославский тренер к Новому году? Есть шанс, что нет

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Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о выступлении московского клуба в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Надо понимать, останется ли этот великий югославский тренер [Деян Станкович — прим. ред.] к Новому году или нет. Есть шанс, что он не останется. Нужно будет уже других игроков брать. Уже не тех, на которых он деньги зарабатывает, а тех, с которые будут давать результат с новым тренером. Сейчас "Спартак" одну-две игры "сгорит", и будет не шестое место уже. У них уже отрыв от первого места – 11 очков, о каком чемпионстве может идти речь?", - приводит слова Заварзина "Спорт день за днём".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Кроме того, из футболистов в летнее трансферное окно "Спартак" пополнили Барко, Маркиньос, Абена, Мангаш, Жозе, Довбня.

В нынешнем сезоне "Спартак" в 12 матчах чемпионата России одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью, трижды проиграл (разница мячей 17:12). В результате красно-белые набрали 19 очков и на данный момент расположились на шестой строчке турнирной таблицы.

В Кубке России в 6 матчах группового этапа Пути РПЛ москвичи одержали 5 побед и один раз проиграли (разница мячей 14:4). В результате команда Деяна Станковича, набрав 15 очков, с первого места в группе А вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где в ноябре встретятся с "Ростовом".

Юрий Заварзин Спартак Деян Станкович
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