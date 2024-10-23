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Источник: "Спартак" готов продать Бонгонду за 5 млн евро

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По информации СМИ, московский "Спартак" готов продать вингера Тео Бонгонду за 5 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что к 28-летнему футболисту проявляют интерес несколько европейских клубов.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Конго составляет 5 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Тео Бонгонда стал игроком московского клуба в июле 2023 года, когда "Спартак" заплатил испанскому "Кадису" 7,5 млн евро. После своего перехода вингер принял участие в 49 официальных матчах, в которых сумел заработать "8+4" по системе "гол+пас".

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Спартак Тео Бонгонда Российские трансферы
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