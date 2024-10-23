Сообщается, что к 28-летнему футболисту проявляют интерес несколько европейских клубов.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Конго составляет 5 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Тео Бонгонда стал игроком московского клуба в июле 2023 года, когда "Спартак" заплатил испанскому "Кадису" 7,5 млн евро. После своего перехода вингер принял участие в 49 официальных матчах, в которых сумел заработать "8+4" по системе "гол+пас".
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" готов продать Бонгонду за 5 млн евро
По информации СМИ, московский "Спартак" готов продать вингера Тео Бонгонду за 5 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"