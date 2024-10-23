"Не скажу, что игра ЦСКА уже устоявшаяся, но они выбрали верный путь. Под верным путём я подразумеваю игру в комбинационный футбол. Они пытаются всегда нагнетать темп, ищут активные продолжения атакующих действий. У них есть качество футбола, есть результат, хорошее сочетание в атаке и средней линии. Оборона ЦСКА — лучшая в РПЛ. Я не сторонник того, что надо всегда играть в атакующий футбол, надо уметь отбирать и играть в сбалансированный футбол", — приводит слова Игнатьева Legalbet.
Московский ЦСКА начал текущий сезон под руководством нового главного тренера - Марко Николича, которого назначали на пост наставника в начале июня 2024 года. В Российской Премьер-Лиге "армейцы" за 12 матчей 7 раз победили, 2 раза сыграли вничью, 3 раза проиграли (разница мячей 22:7). В результате ЦСКА набрал 23 очка, с которыми занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
В Кубке России красно-синие за 6 матчей 5 раз победили и 1 раз проиграли (разница мячей 8:2). В результате ЦСКА набрал 14 очков, с которыми занял первое место в группе С и вышел в 1/4 финала Пути РПЛ.
Игнатьев: в ЦСКА выбрали верный путь - играть в комбинационный футбол
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился своим мнением об игре московского ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА