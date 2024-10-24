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Ташуев: стажировка Мостового в "Ахмате"? Нет проблем

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Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев пригласил Александра Мостового на стажировку в расположение грозненского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, ранее стало известно, что столичный "Спартак" отказался предоставлять экс-игроку сборной России стажировку в клубе. Мостовой в ответ на это заявил, что у него много других вариантов.

- "Ахмат"? Проблем нет. С Сашей Мостовым я знаком, он много чего видел в жизни, мне было бы интересно пообщаться с ним, если честно. Много тренеров сейчас, которые без команды и сами просятся приехать посмотреть за процессом, - передает слова Ташуева "РБ Спорт".

"Ахмат" в этом сезоне набрал шесть баллов в 12-ти турах и идет на последнем месте в таблице РПЛ. В следующем туре коллектив Ташуева отправится в гости к "Ростову", матч состоится 26 октября, начало - в 19:00 мск.

Сергей Ташуев Александр Мостовой Ахмат
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