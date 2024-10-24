Напомним, 37-летний вратарь получил травму по время тренировки "Зенита" и выбыл на долгое время.
- Частичный надрыв боковой связки, немножко повредил крестообразную. Но, слава Богу, без операции. По прогнозам, к зимним сборам буду готов в общей группе, - сказал голкипер в интервью "Футбол нот дэд".
Кержаков в этом сезоне ни разу не выходил на поле. В прошлом розыгрыше футболист появлялся в 20 матчах.
Кержаков выступает за клуб с берегов Невы с 2015 года с периодами на аренды в другие команды. На его счету 138 матчей за "Зенит" во всех турнирах. Контракт Кержакова с петербургским клубом действует до лета следующего года.
Вратарь "Зенита" Кержаков рассказал, когда вернется в строй
Михаил Кержаков, вратарь "Зенита", рассказал, когда будет готов вернуться в тренировкам в составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"